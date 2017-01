Sáez Llorens acude a fiscalía Anticorrupción tras orden de conducción

La resolución, donde además se listan los nombres de otras ocho personas, tiene que ver con el caso de la empresa constructora Norberto Odebrecht, que pagó coimas millonarias a exfuncionarios por obras de infraestructura en Panamá y otros países de la región.

Me tiene sorprendido qué hago yo aquí y menos que Odebrecht no tuvo ninguna relación con actos públicos de la CSS, dijo el exfuncionario.

He venido voluntariamente porque ayer no pude venir de inmediato porque estaba en el interior, lo hice hoy temprano, aclaró al tiempo que dijo que "Yo siempre he cooperado en las investigaciones que están haciendo, lo único es que ya empiezan de nuevo".

Yo fui director de la sociedad (Promotora y Desarrollo Los Andes) cuando trabajé en Grupo Suárez al inicio, como anteproyecto, pero salí de ella en septiembre de 2008, mucho antes que se dieran los hechos porque se habla de 2011-2013.

Esta es una de las empresas mencionadas en la asistencia judicial que envió Suiza y que tuvo como presidente a Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli.

Sáez Llorens dijo que no tiene temor ni ha participado en nada con Odebrecht.

Recordó que los abogados no han tenido acceso a expedientes.

Comparte que se den las investigaciones, pero de todas las administraciones y no solo de 2009-214 porque Odebrecht está desde 2006 en Panamá, y pareciera que sólo fue malo en la administración anterior.