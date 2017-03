Senniaf investiga caso de mujer que intentó lanzar a su bebé desde un edificio

Relacionados Mujer que intentó lanzar a su bebé desde un edificio sufre trastornos mentales

La directora de la institución, Jazmín Cárdenas, señaló a TVN Noticias que han tenido conocimiento que “se dio algún tipo de situación de salud mental, con antecedentes, de parte de la madre”.

“Nos toca hacer nuevamente esas investigaciones para determinar si ella estaba lucida ese momento o si no lo estaba”, expresó.

Igualmente, la directora de Senniaf manifestó que se investiga cuál es la situación de la madre y la situación psicofamiliar que rodea al bebé. “Tenemos que ver todo el entorno socioeconómico que rodea a esta madre para ver si es capaz o no de ejercer la patria potestad”, explicó.

El pequeño, rescatado por dos agentes de la Policía en Curundú, se encuentra en un albergue, bajo supervisión de salud y en un ambiente adecuado.

“Lo que nosotros tenemos que garantizar es el derecho a la convivencia con su familia biológica o con su familia consanguínea”, detalló.

Cárdenas resaltó que una vez se agote la investigación y de no existir alternativas familiares, se solicitaría la inhabilitación de los padres para que no puedan ejercer más la patria potestad. “Eso lo decide un Juez de Niñez y Adolescencia, no lo decide la Senniaf”, puntualizó.

La directora de esta entidad reiteró que la adopción es la última medida que se aplica a un bebé o niño menor de 18 años. "Sin embargo, eso va a tomar un tiempo porque no se trata de decir que la adopción es la primera medida. Todo lo contrario", acotó.

Se comunicó que la madre actualmente se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Salud Mental.