Surge polémica por posibles cambios a la ley de la Aupsa

Es la queja de Luis Carlos Salazar, profesor que habla en nombre de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá (UP), donde muestran su rechazo ante la petición de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) a que el presidente Juan Carlos Varela, elimine artículos del proyecto del proyecto de ley que creó la Aupsa, y que trata sobre las importaciones que consideran desmedidas en el país.

Lo que se busca es regular y normar las importaciones de productos agropecuarios en Panamá, reconociendo el momento en el que se amerite alguna importación.

Sin embargo, el profesor Salazar deja claro que no se puede estar importando cuando los productores están en etapa de cosecha.

Anastacio Melgar, como productor y comerciante muestra toda la cebolla que tiene guardada y asegura que registra muchas pérdidas porque el producto se pudre a la espera de que se venda.

El mercado está saturado de cebolla por las importaciones.

El proyecto de ley tal cual está, goza del respaldo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UP y de los productores porque se quejan del efecto de las importaciones, que además de afectar al productor, hace que cada vez abandonen la siembra y el campo y por ende, el país sea menos autosuficiente en producir los alimentos a su población.

José Nelson Brandao, productor de arroz, asegura que no se puede seguir como en la actualidad donde se pudre el maíz y el arroz, pero no dejan de importar, y donde la parte más dura la pasan los que siembran en Panamá y después no tienen mercado.

Según las autoridades, las importaciones se hacen para cumplir con convenios y tratados.

Se intentó conocer el argumento de la CCIAP, para pedir el veto, pero no se atendió a TVN Noticias.