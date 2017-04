Transacciones para supuesta compra de Epasa fueron por $27 millones

Relacionados Piden al Ministerio Público investigar compra de Editora Panamá América

Abad, aseguró que la denuncia presentada es como “ciudadano” preocupado por la posible lesión al Estado y no porque guarde relación con el Gobierno como se ha querido hacer ver.

El especialista en materia de seguridad y abogado panameño, señaló que se dedicó durante seis meses a recopilar información y levantar todo una investigación tras información que fue recibiendo de diversas fuentes, incluso a nivel internacional.

La denuncia presentada, coincide con declaraciones del diputado, Jorge Iván Arrocha, quien reveló la existencia de asociación ilícita y una desviación millonaria de fondos que debían ser destinados a la construcción de obras estatales.

Me dediqué a levantar durante 6 meses la investigación y en enero de este año me envían la intervención del diputado Arrocha, compaginaba en un 70% con lo que yo estaba investigando”, enfatizó.

Abad, pide al Ministerio Público “que solicite a la superintendencia bancaria, que confirme si hay un entramado de transferencias bancarias que se realizaron por empresas que licitaron [con el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014)] y enviaron dinero hacia una cuenta única, ya que en un lapso de menos de 48 horas transfirieron aproximadamente 27 millones de dólares”.

“Yo no tengo intereses oscuros, estamos hablando de sumas millonarias (…) y que eran dineros que tenían que ir a obras públicas”, expresó.

Abad detalló que se trata de 10 empresas, siendo una de las que mayor vinculación guarda con la compra de la rotativa Editora Panamá América (Epasa), la empresa Transcaribe Trading, S.A., representada por David Ochy, así como el famoso circulo 0 del anterior Gobierno.

“Las investigaciones hechas no involucran para nada al expresidente Martinelli y sus empresas; y es quien más me ha atacado”, expresó Abad.

Según Jaime Abad, no existe ningún interés de que este medio de comunicación sea cerrado, pero sí que se investiguen los movimientos y las transacciones bancarias porque fueron “totalmente inusuales”.

Las empresas utilizadas para mover el dinero, según Abad fueron:

Gladden CorporationFursys Latin Corp.Caribean Holding Service Ltd.High SpiritConstructora Corcione & AsociadosPavilion Financial Company Inc.Pueblos ID S.A.Gold Park Investment Inc.

“Estas empresas obtuvieron contratos con el gobierno anterior entre 2009 y 2010. Si se comprueba la veracidad de los hechos, se deberían hacer los llamamientos a juicios, porque estamos ante la probable comisión del delito contra la administración pública y esto tiene que ser investigado”, finalizó.

TVN Noticias solicitó una versión oficial a directivos de Epasa, sin embargo respondieron que no darían comentarios, porque no están acusando a este grupo de medios de comunicación, sino a las compañías que presuntamente dieron dinero para su compra. Agregaron que se trata de un hecho que no está comprobado.