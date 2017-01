Vender diarios La Estrella y El Siglo no es la única alternativa: ministro Carles

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Luis Ernesto Carles, considera que vender los diarios La Estrella y El Siglo, no es la única alterativa que existe.

“Yo esto lo veo sencillo, quien tiene la llave no somos nosotros o el ejecutivo, es el señor Waked, no se trata de vender, considero que hay muchas acciones comerciales que se pueden desarrollar, a través de condiciones futuras, de forma tal que sí no está relacionado con temas de narcotráfico se le pueda regresar el periódico”, enfatizó Carles.

A su juicio, “no se puede actuar de forma egoísta de someter al arbitrio de este señor que estos 300 empleos cesen en las próximas semanas”.

Las declaraciones del ministro de Trabajo, surgen tras el posible cierre del grupo GESE el próximo viernes 6 de enero, luego que la Oficina de Activos Extranjeros Controles (OFAC) bajo el Departamento del Tesoro de EE.UU. dispusiera medidas administrativas contra algunas empresas del grupo Waked.

“De que vale que el periódico siga abierto, si hay una medida administrativa impuesta por los Estados Unidos y donde los empresarios panameños no se atreven a pautar en estos periódicos, porque también dependen de que sus productos que son comercializados en el país, sean importados o exportados de este país que han impuesto la medida en la Lista Clinton”, recordó.

Carles explicó que esta situación inició el 6 de mayo de 2016, como una sanción sobre un grupo de empresas.

“Son más de 3 mil 700 empleos. Hemos salvaguardado alrededor del 77% de los empleos, los cuales siguieron de manera sostenible o no desaparecieron. Pero en este caso particular, donde es el periódico más antiguo y hay periodistas de por medio, la última llave la tiene el señor Waked para buscar una salida, sin tener que vender el periódico”, enfatizó.

Sí la licencia no se extendiese, no es que el medio va a cerrar al día siguiente, pero sin pautas el medio no es sostenible, acotó Carles.

Finalmente el ministro de Trabajo expresó que “si hay un atentado contra la libertad de expresión, no es por parte de este Gobierno. Quien debe responder es el señor Waked con una medida que ha sido impuesta a sus empresas”.