¿Por qué archivaron denuncias contra diputado Rubén De León?

El diputado del Partido Panameñista, Jorge Alberto Rosas, se refirió al archivo de dos denuncias penales en contra del diputado presidente de la Asamblea Nacional (AN), Rubén De León, y dijo que hasta donde entiende sí hay argumentos para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tomara esa decisión.

Explicó que el diputado De León solo es el representante del Legislativo y no quiere decir que sea el autor responsable de las irregularidades que se hayan cometido, pero corresponderá ver si de parte de los funcionarios que están por debajo del presidente, si cometieron alguna irregularidad o no.

Sobre el tema, han surgido teorías relacionadas a la existencia de una especie de pacto, para que la CSJ, no investigue a los diputados de la AN, y que éstos, no investiguen a los magistrados de la Corte.

En la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la AN, que preside el diputado Rosas, reposan más de 35 denuncias que deberán ser evaluadas por su persona y los demás integrantes de la comisión.

Rosas planteó una situación, que según él se ha dado durante muchos lustros. Tiene que ver con una persona que litiga un caso de materia civil, "va al juzgado de circuito, se falla de una forma. Luego va al Tribunal Superior, se falla de otra forma; va a casación donde se emite otro fallo diferente, lo que genera un sentimiento de afectación, que lo motiva a ir a la AN a presentar una denuncia de extralimitación de funciones porque el magistrado falló en un criterio contrario a la de esa persona".

En ese sentido Rosas dejó claro que la comisión que preside y la AN, no es un cuarto tribunal de justicia.

Sobre la solicitud de parte del Foro Pro Reformas Electorales del texto único de lo que se ha aprobado, Rosas dijo que existe el interés de parte de los representantes de la sociedad civil, de equiparar las ventajas que puedan tener los candidatos de los partidos políticos, para que hayan condiciones iguales con los candidatos independientes.

Aparte de eso, considera que se han hecho reformas muy significativas que antes no existían.