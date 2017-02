Más de 2 mil boletas impuestas a conductores en tres días de operativo por carnaval

Las infracciones más comunes han sido por exceso de velocidad con 371 y 77 por embriaguez comprobada.

Las autoridades también informaron sobre los hechos de tránsito que se dieron este sábado 25 de febrero, en Montijo, provincia de Veraguas, donde falleció un ciudadano de 31 años producto de un choque con alcantarillado y en Boquete, provincia de Chiriquí, hecho en el que perdió la vida un joven de 28 años cuando su motocicleta colisionó con un auto pick- up.

Por otra parte, se les ha brindado asistencia vial a unos 10 conductores por fallas menores en sus vehículos.

Las actividades en las áreas de culecos se han desarrollado en completa normalidad.

En tanto, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), retuvo a dos sujetos que escenificaron riña y escándalo en la vía pública y que además portaban armas punzo cortantes en el Muelle Multimodal, los mismos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

La Autoridad Marítima Nacional (AMP), informa que el sábado de carnaval fueron transportados unos 16 mil 546 pasajeros por vía marítima, en mil 377 zarpes realizados a nivel nacional.

Las embarcaciones que no cuenten con su respectiva documentación en regla o que no sea apta para el transporte de pasajeros no se le permitirá el zarpe, ya que ello pone en peligro la vida humana en el mar.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, informó que durante los días de carnaval se han registrado 33 casos de incendios de masa vegetal y ningún incendio estructural en los perímetros del área del carnaval.

Indican que han atendido unos 20 casos de atención de emergencia prehospitalaria, en su mayoría por patologías de menor gravedad, como por ejemplo intoxicación, heridas por cortadura de botella e insolación.

Decomiso de productos

Inspectores del Departamento de Saneamiento Ambiental y Protección de Alimento de la dirección regional de Los Santos, decomisaron 200 productos de embutidos en operativos nocturnos, y en La Palma, se sancionó a un camión cisterna de 5 mil galones por violación de las normas de utilización de aguas para los culecos.