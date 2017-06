Se calienta el ambiente en redes sociales tras detención de Martinelli en EEUU

El lenguaje de redes sociales sin importar de quien se trate, es mucho más relajado que las conversaciones en ambientes laborales o incluso personales, circulan memes y hasta se tildan a otros con sobrenombres.

Este martes 13 de junio las palabras de la exprimera dama de la República, Marta Linares de Martinelli dejaron a varios perplejos cuando se refirió a la detención de su esposo, Ricardo Martinelli en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Linares de Martinelli lanzó un tweet que a todas luces parece una amenaza directa, ¿contra quién?, lo dejamos a su libre interpretación.

El twitter que es el epicentro de las interacciones de los principales temas nacionales ha servido de plataforma para que ciudadanos contesten este tipo de pronunciamientos.

Aunque notamos que la mayoría de las respuestas que recibió Linares de Martinelli por su tweet fueron de respaldo, otros le respondieron crudamente sin tapujos.

Mientras unos tuiteros la apoyaban otros la cuestionaron.

Incluso uno se mostró sorprendido de la manera en que Linares de Martinelli se expresó en su red social.

Esas fueron las expresiones de ciudadanos, pero los políticos y personalidades también opinaron.

Hasta un destacado periodista norteamericano reaccionó por la detención, del exmandatario Ricardo Martinelli.

Well, well: Former Panamanian president Ricardo Martinelli arrested in Coral Gables https://t.co/UzdYOhs8oG