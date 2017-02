Las cinco costumbres que más nos acercan al cáncer

Cuando se monte en una báscula digital preocupado por su peso, lea no sólo los kilos que le muestra. Renglones abajo hay más información útil para usted: su índice de masa corporal.

Ese es uno de los cinco factores de riesgo más predominante en el cáncer, dijo las Naciones Unidas este 4 de febrero, a razón del Día Mundial contra el Cáncer.

En la lista de costumbres que más nos acercan a esta enfermedad está, además, ingerir pocas frutas o verduras, tener una mínima actividad física, consumir tabaco y licor.

Los cánceres más “mortíferos” son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.

El 60% de los casos de cáncer se registran en cuatro regiones mundiales, entre ellas la nuestra, Centroamérica. La cuestión se agrava no sólo porque no nos cuidemos, sino porque no vayamos a controles médicos ordinarios: “esas regiones -dice Naciones Unidas- registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos”.

Estas son las doce recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir la probabilidad de padecer de algún tipo de cáncer.