Lo que dijeron los panameños en redes sociales luego del anuncio sobre el caso Odebrecht

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y la mayoría de los panameños mostró su descontento con el anuncio hecho por la procuradora Kenia Porcell.

“Es un convenio corrupto #Panama y adicional debe aplicarse una multa proporcional. Y ver si le quedará liquidez para las obras”, señala Julio Barreto en su cuenta de Twitter.

Vicente Santiago aseguró, “por qué va Odebrecht a devolver coima si ya la pagaron a alguien? Ese alguien es el que la tiene q devolver”.

A continuación más de las reacciones en redes sociales:

@tvnnoticias@limyueng no leí nada sobre sacar a Odebrecht de Panamá... esperemos ese dinero se use bien y no para clientelismo.