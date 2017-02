Domínguez propone la prohibición de donaciones privadas a campañas electorales

Esto último a raíz del escándalo producido por las acusaciones del exministro consejero Ramón Fonseca Mora, sobre las supuestas donaciones de la empresa Odebrecht, a la campaña del presidente Juan Carlos Varela.

“Ahora yo estoy radicalizado, no me importa la posición de mis 70 colegas, pero para mí, deberíamos aprobar en las reformas electorales la prohibición de las donaciones privadas”, recalcó.

Según el diputado Domínguez, Fonseca Mora dijo que Odebrecht había contribuido con la campaña de Varela. “Lo que yo escuché es que Odebrecht contribuía con la campaña de todos, porque quería estar bien con todos para que lo trataran bien”.

Aseveró que si la empresa brasileña dio dinero en las campañas de los candidatos, seguro que “no lo hizo con el nombre de Odebrecht”.

“Pudo haberlo hecho con un testaferro, o a través de una de las empresas de ellos”, insistió.

El diputado panameñista destacó que siempre ha mantenido una postura radical sobre Odebrecht y el pueblo panameño está “frustrado porque quería ver una acción diferente a la que se venía dando. El pueblo confió que iba a haber 100% transparencia en nuestro Gobierno, y no he dicho que no la haya, simplemente que hay una percepción de que las cosas no están tan claras como dicen que están”.

Agregó que las declaraciones de Fonseca Mora vienen en un momento en que está “frustrado” con su problema personal y ha reaccionado por “sentimiento”.

Domínguez manifestó que la firma de abogados Mossack Fonseca está envuelta en una “tiniebla” y el presidente “ha tratado de separarse un poco para dejar pie a que la justicia haga su trabajo".