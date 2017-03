La discriminación es la principal barrera para la atención de personas que viven con VIH

Por segundo año consecutivo la Primera Dama de la República, Lorena Castillo se suma a la campaña cero discriminación de ONUSIDA que tiene como lema “hazte sentir”.

Esta campaña, tiene como propósito promover que la población se haga sentir contra la discriminación, usando el hashtag #cerodiscriminación en todos los espacios de la vida pública como el sector salud, la escuela, el trabajo, ya que todos hemos estado sujetos a discriminación y todos podemos ser parte de la transformación que queremos ver.

Uno de los principales problemas que enfrentan las personas que viven con VIH, no solo es el hecho de que se viole su derecho humano a la salud y atención, sino que ahora se ha convertido en un problema de salud pública para todos los países. Porque en estos momentos se plantea que la discriminación en la principal barrera para llegar al fin del sida.

“Si una persona no se siente en la capacidad de buscar atención en salud porque siente que va a ser discriminada no se atiende, al no atenderse no tiene acceso al tratamiento que el gobierno de Panamá le da gratuitamente y eso implica que entonces aumenta el riesgo de nuevas infecciones”, puntualizó Alejandra Corado de ONUSIDA.

Milagros González del despacho de la Primera Dama se refirió a las acciones que está realizando el gobierno nacional para impactar en la población sobre todo vulnerable, “específicamente fortaleciendo las capacidades de los profesionales para que puedan apoyar de manera eficaz a la personas diagnosticada y a su familia en esta nueva vida con VIH”.

Hasta ahora, se han realizado 3,394 pruebas gratuitas y con garantía de total confidencialidad en comunidades de difícil acceso a lo largo de todo el país.

Sin embargo, el principal desafío continúa siendo humanizar a los servidores públicos para vencer esta epidemia que está atacando a la población joven de entre 19 y 40 años, de acuerdo con el Dr. Jorge Jesús Rodríguez.

Este año, la campaña va dirigida a la cero discriminación hacia el sector salud porque es una piedra importante para reducir infección y muertes, pero también incluye la discriminación en el sector laboral, escolar y recreativo.

Es fundamental que la población entienda es el derecho humano de una persona no ser discriminado y no solamente por vivir con VIH, sino a no ser discriminado por su identidad de género, orientación sexual, raza, género, convicción religiosa o política.

De acuerdo con Corado, la población adolescente y joven es discriminada de una manera muy sutil, “por ejemplo no siendo atendida si no está acompañada de su representante. Eso hace que los adolescentes no vayan a los servicios de salud, lo cual implica que tienen riesgo de infectarse de VIH o de cualquier otro problema”.

Llamar la atención sobre situaciones frecuentes que se presentan en el día a día cuando la persona que está sentada en la situación de poder, que es el médico o la enfermera, no conoce los derechos de esta persona.

De ahí la importancia de sensibilizar y capacitar al personal de salud para acabar con los estigmas y miedos que construyen las principales barreras para ofrecer una mejor atención, lo cual es un derecho de toda la población.