Directora del Moscote se defiende y denuncia irregularidades en el plantel

Vargas explicó que el problema surge cuando ejerciendo el cargo como directora se percata de una serie de “irregularidades a lo interno de la institución” y decide hacer las denuncias ante el Ministerio de Educación (Meduca) para que se iniciara una investigación.

Para su sorpresa, el Meduca no ha hecho las investigaciones, sino que la directora regional de Educación en Panamá Centro, Petra Serracin, decide separarla de su cargo y enviarla al Meduca donde ejerció otras funciones, mientras se resolvía su caso.

Mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia, Vargas fue reintegrada a sus funciones como directora, pero no ha podido ejercer producto de la huelga decretada por docentes y administrativos, quienes se oponen a su regreso.

Según la profesora Vargas, en su caso “no se siguió el debido proceso para entonces removerme para una investigación”.

De Vargas denunció que a lo interno hay profesores que tienen beneficios con algunos de los equipos como fotocopiadoras, que no generan ingresos para el colegio, sino a nivel personal, al tiempo que señaló que las secretarias no cumplen con su trabajo.

Estas acusaciones llevaron a que en septiembre de 2015 se presentara una denuncia en el Meduca contra la profesora Pura de Vargas, por “hostigamiento y persecución”, demandando su destitución.

“No es cierto que dicen que yo tenía hostigamiento, yo no tuve problema ni con los docentes ni padres de familia”, aseguró.

“Yo pedí auditorias, ponía las quejas y no se me atendían. Me han denigrado durante un año y 8 meses. Yo no regreso al Moscote con la intención de hacer nada contra nadie”, aseveró de Vargas.

Finalmente, la directora cuestionó ¿A dónde va a dar tanto dinero que llega al Moscote? “que se investigue por favor, yo fui descubriendo esto y creí que el Meduca iba a apoyarme en la investigación y para nada”, concluyó.

Este viernes 19 de mayo, el centro educativo continuaba cerrado y los estudiantes no llegaron debido a la decisión de los educadores de mantenerse en paro.

Los docentes llevan días quejándose de que la directora los somete a una “presión inhumana”, incluso hubo persecución, hostigamiento y despidos.