Balance del Gobierno a un año del escándalo 'Panama Papers'

El 3 de abril de 2016 se publicó el trabajo, llevado a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que destapó como cientos de personas, entre éstas políticos de la región y el mundo, se aprovecharon de las sociedades "offshore" para evadir impuestos.

Varela de Chinchilla destacó este lunes 3 de abril en Noticias AM que, a un año de la publicación de este proyecto, la economía del país no sufrió. "No podemos ocultar que seguimos siendo parte de un problema que estamos tomando con seriedad, para encontrarlo y mejorarlo. (...) Consideramos que, definitivamente, el escándalo mediático no nos dio una buena imagen", comentó.

"Por el lado de la solidez de nuestro sistema financiero, no impactó para nada", señaló.

La viceministra también resaltó que la administración de Juan Carlos Varela promovió iniciativas legislativas para fortalecer los procesos jurídicos en esta materia como la Ley 23 del 2015 que establece mecanismos para prevenir el blanqueo de capitales y que creó la intendencia que regula a los sujetos no financieros, incluyendo las firmas de abogados que se dedican a estos menesteres.

