La funcionaria que no puede jubilarse porque un municipio le debe siete años de cuota a la CSS

Una funcionaria de la Alcaldía de Portobelo, en Colón, denunció que aunque tiene la edad y cuotas para jubilarse, el municipio lleva siete años sin pagar a la Caja de Seguro Social (CSS), por lo que no ha podido pasar al retiro.

“¿A qué edad me voy a jubilar?”, cuestiona Agustina López, quien tiene 58 años.

La deuda de Portobelo con la CSS también la ha afectado de otra manera: hace poco tuvo que someterse a una operación. La seguridad social no le cubrió ni un real.

“He tenido que comprar mis medicamentos y pagar la operación”, dice.

“Hace poco me apersoné al Seguro y me dijeron que no han pagado ni un real”, agrega.

El alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría, reconoció la deuda a López y otros dos funcionarios.

"Tenemos problemas con el Seguro desde que se hicieron los aumentos", explicó.

Chavarría manifestó que la situación no se limita a Portobelo, sino que se extiende a un total de 8 municipios. Destaca que el 15 de octubre del año pasado, un grupo de alcaldes se reunió con el presidente Juan Carlos Varela, quien se comprometió a apoyarlos con una partida. "De hecho, le agradezco (a Agustina López) por hacer este tema público en los medios. Tal vez ayude a que consigamos respuesta", acotó.

Apuntó que "no son 7 años" y que en 2015 el municipio realizó un abono a la CSS.