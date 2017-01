2017 inicia entre decepciones y escándalos en la política panameña

Los panelistas invitados al programa Radar de este domingo 8 de enero, debatieron estos temas que afectan al país.

Caso Waked y el impacto al Grupo GESE

Para la diputada independiente, Ana Matilde Gómez, lo que han tenido que enfrentar los colaboradores del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), ha sido muy injusto; ya que una investigación que se adelanta contra los empresarios Waked, ha trastocado la vida de muchas familias.

Ante este panorama que enfrenta el grupo GESE, -cuya fecha de cumpleaños para el cierre de los diarios estaba pautado para el 6 de enero-, la Oficina del Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU, decidió extender la licencia por un periodo de 6 meses más (13 de julio de 2017), lo que representa una “agonía” para los trabajadores.

“No veo esto como una solución, sino como una agonía. Es una repelencia diplomática que sugieran la venta de una propiedad. (…) No me resulta congruente que Panamá tenga asistencia legal mutua con Estados Unidos y que los fiscales panameños no hayan recibido las pruebas después de 7 meses en un proceso que algo debería concretar”, expresó Gómez.

Por su parte, la arquitecta Hildegard Vásquez, manifestó que “vivimos en un mundo globalizado y la realidad es que Panamá tiene que cambiar como vende su cara al mundo, porque la ciudadanía es quien está pagando ese pato”.

Estos planteamientos fueron apoyados por el exmagistrado del TE, Guillermo Márquez Amado, quien considera que “este es un caso que cae en lo absurdo” con medidas que pueden ser hasta “hipócritas” si no se sancionan a las personas directamente.

Por su parte, el columnista Daniel Pichel, piensa que existe la percepción de que no hay una “decisión oficial para salvar los empleos que ha buscado estrangular a dos periódicos”, por lo que “no se está siendo del todo transparente en un tema que afecta al país”.

Este sentir fue ripostado por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, al expresar que “el presidente Varela, dijo que su interés era preservar los puestos de trabajo”.

“Se ha logrado prorrogar la licencia del centro comercial Soho Mall, se logró la venta de Félix, La Riviera sigue operando mientras que en otros países han cerrado y se ha logrado 6 meses más para la operación de El Siglo y La Estrella”, enfatizó Alemán.

Sin embargo, resaltó que “la diplomacia, al igual que los temas judiciales, se manejan con discreción “.

Alemán reconoció la necesidad de encontrar una “solución permanente a este tema, porque nadie puede vivir con una espada de Damocles y con agonía”.

Elección del nuevo magistrado del TE

La elección de Alfredo Juncá, como nuevo magistrado del TE, trajo consigo una serie de cuestionamientos, demostrando el pacto legislativo y político entre bancadas.

La lectura del ministro Alemán como parte del oficialismo, es que “en este país a veces se sufre de amnesia”, por la forma en como ha sido conformado desde sus inicios el TE.

“Me parece que cuestionar a Alfredo Juncá es desconocer los orígenes del TE que nace de la política. Debemos darle una oportunidad, juzguémoslo por su actuación en el TE”, acotó.

Lo que más sorprendió a la opinión pública, es la forma en cómo se dio la elección, ya que el partido de opción Cambio Democrático (CD) es quien ayudó al Panameñismo para que Juncá ocupe la silla como magistrado en esta institución.

“Mi lectura de la alianza con CD, es que no quisieron apoyar a Yara Campos [candidata por el Partido Revolucionario Democrático (PRD)], porque para ellos era la continuidad de Erasmo Pinilla [magistrado saliente del TE]”. Para Alemán, esta fue “una alianza circunstancial”.

El exmagistrado Márquez Amado, cuestionó la forma en que se dio esta elección, ya que responde a “magistrados que sean leales a los partidos políticos”.

“La forma en que se escogió al magistrado fue entre entendimientos y negociaciones, comprometiendo su voto a cambio de algo”, enfatizó, siendo el “clientelismo el mayor problema que enfrenta el sistema electoral”.

Por su parte, la diputada Gómez, considera que la Asamblea Nacional (AN), “perdió una gran oportunidad para darle al país una verdadera democracia” y que después de 26 años una mujer ocupara este importante cargo en el TE.

Caso Odebrecht y acción del Gobierno

La polémica por el caso donde hay presuntos funcionarios panameños vinculados con “coimas” otorgadas por la empresa Odebrecht, no cesa.

Y es que según Hildegard, “Odebrecht compró a todo el mundo”, pero como la sociedad veía las obras, no le importaba.

“La sociedad decía: las obras están y no importa, poniendo por encima la ética y la integridad como país”.

La falta de auditoria a los proyectos que desarrolla Odebrecht, a pesar de ser cuestionados por los supuestos sobreprecios en sus obras, sigue siendo una pregunta sin respuestas.

“La sociedad necesita saber dónde pusieron los dineros en las obras que han hecho. Tienen que rendir cuentas. En Panamá este caso ha puesto el punto de inflexión, esto va a unir a los panameños y la gente va a exigir resultados”, señaló la diputada Gómez.

Para Pichel, es necesario que el Gobierno pase del discurso a la práctica, ya que “si queremos ser ejemplo para el mundo, tenemos que ponernos duros contra la corrupción”.

Alemán defendió las acciones tomas por el Gobierno contra Odebrecht y la corrupción, argumentando que se “ha fortalecido el sistema financiero panameño”. Al tiempo que señaló, que el ministro Roberto Roy, solicitó un audito por la construcción de la Línea 1 del Metro.

“Sí se debe investigar y debe decirse quienes fueron los funcionarios que han recibido beneficios”, expresó Alemán.

Finalmente, Márquez Amado, recalcó que “existe una democracia hundida por la corrupción y si no se ponen correctivos, vamos a tener mucho más afectada nuestra democracia a corto plazo”.