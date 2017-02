Abogada de Jürgen Mossack asegura desconocer expediente

Marlen Guerra, abogada de Mossack dijo que todavía no ha tenido acceso al expediente, aunque el día jueves se efectuó una indagatoria que culminó en horas de la noche, cuando se decretó la medida de aprehensión provisional para Fonseca Mora y los otros dos vinculados.

La investigación que se adelanta contra la firma de abogados Mossack Fonseca en la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada es por delitos contra el orden económico (blanqueo de capitales o lavado de dinero), que los vincula con la operación "Lava Jato" en Brasil.

“No hemos tenido acceso a la providencia de indagatoria y esa es la razón por la cual no hemos podido interponer ningún recurso, la fiscalía no nos está proporcionando las copias y no hemos podido ejercer una legítima defensa”, recalcó.

Defendió a su cliente y aseguró que no hay “nada que los vincule a la investigación”.

En tanto, no quiso ahondar más en el asunto, mientras se espera que esta tarde continúe la diligencia.

Este jueves, mientras Fonseca Mora acudía al Ministerio Público (MP) declaró que el Presidente de la República Juan Carlos Varela, había recibido donaciones de la empresa Odebrecht para su campaña electoral, situación que obligó el pronunciamiento del mandatario, quien a través del ministro de la Presidencia Álvaro Alemán solicitó al Tribunal Electoral (TE) la lista autenticada de donantes para publicarla en la web del partido panameñista.