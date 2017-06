Casos de corrupción pueden ser investigados siguiendo la ruta del dinero

Lamentablemente, la desconfianza y decepción que han creado las autoridades judiciales por la lentitud con el que se llevan a cabo los procesos, no permite que se logre avances, siendo una muestra de ello, que después del “desfalco que ha habido en la administración pasada en los casos no tenemos a ningún condenado por esto casos”, enfatizó.

Este viernes 2 de junio, se discutirá en el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), seis recursos de hábeas corpus que están pendientes de resolver desde el mes de enero del año en curso, relacionados a Odebrecht.

Estos recursos que aún se mantienen sin resolver, han suspendido las investigaciones de presuntos movimientos de dinero manejados en las entidades bancarias, así como continuar con las investigaciones a los responsables del desfalco.

Existe un ambiente de disconformidad luego que Panamá no llegara a un acuerdo con Brasil para las delaciones; sin embargo, Planells asegura que “si no llegamos a un acuerdo con Odebrecht, no quiere decir que no vamos a poder seguir investigando y saber cuánto nos robó”.

Lo importante, es que avancen las auditorias para saber de cuanto fue la lesión final que sufrió el erario.

“La auditoría que se entregó fue previa al contrato, hace falta la posterior al contrato”, expresó la representante de Movin.

Planells concluyó en que “la justicia tiene una gran responsabilidad de investigar y la Corte debe entender que estos casos son de vital importancia para los panameños, porque son nuestros dineros y tienen que regresar al Estado y no que cuatro personas se queden con ellos”.