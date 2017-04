Declaran legal la detención preventiva de West Valdés por caso de estafa

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró legal la detención preventiva en contra de West Miguel Valdés Chapueaux, investigado por la supuesta comisión del delito contra el patrimonio económico (estafa) en perjuicio de Caye International Bank, LTD, en el año 2013.

La decisión fue tomada bajo la ponencia de la magistrada María Lourdes Estrada, la cual también tuvo el aval de los magistrados Oscar Carrasquilla (suplente especial) y Secundino Mendieta, donde se fundamentó que la orden de detención contra Valdés ha cumplido a cabalidad cada uno de los procedimientos y formalidades establecidas en la Constitución y la Ley.

Esto surge tras la presentación de una acción de hábeas corpus preventivo que presentó la defensa de Valdés, el pasado 24 de marzo.

La querella se presentó debido a que Caye International Bank, LTD- un banco registrado en Belice- no pudo recuperar el dinero invertido en Financial Pacific (FP), luego que la casa de valores fue intervenida por la Superintendencia del Mercado Valores (SMV) desde el año 2012 y que concluyó con una liquidación forzosa por malos manejos financieros.

Valdés fue detenido el pasado 23 de enero por Interpol en el aeropuerto Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, luego que la semana pasada circularan fotos y un video en redes sociales del acto de matrimonio que contrajo en el país caribeño con Berena Bozzi. La boda se celebró a orillas de la playa en Punta Cana, y ahora permanece detenido de manera preventiva en el Centro Penitenciario El Renacer.