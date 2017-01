Mario Martinelli y Saéz Llorens terminan indagatoria por caso Odebrecht

Ambos salieron en horas del mediodía de este viernes 27 de enero de la fiscalía que investiga el caso Odebrecht, ubicada en el edificio Avesa y destacaron que dijeron lo que tenían que aclarar ante la fiscal que dirige las investigaciones, Tania Sterling.

“Yo he respondido a todas las preguntas que me hicieron. No tengo ninguna medida cautelar y estoy a disposición de la fiscalía para cuando quieran que vuelva a declarar”, señaló Martinelli.

De acuerdo al abogado de Martinelli, Nelson Brandao, su cliente no tiene nada que ver, ya que estos actos se dieron en los años 2015 – 2016.

“Yo no tengo nada que ver con este expediente, tampoco los otros (…) Yo lo que quiero es que se me juzgue por mis actos, no tienen que juzgarme por actos o situaciones que otra dicen que cometieron aquí o en otros países”, destacó el hermano del exmandatario.

Mientras que el exdirector de la CSS, manifestó que su participación con la sociedad que es involucrada en el caso Odebrecht terminó en el año 2008.

“No creo que tenga regresas para acá (…) Presenté mi evidencia principal que es el Registro Público donde consta mi salida de la Sociedad Desarrollo y Urbanización Los Andes”, aseveró Sáez Llorens.