Procuradora Porcell responde a cuestionamientos sobre escándalo Odebrecht

En declaraciones exclusivas con TVN Noticias, la jefa del Ministerio Público destacó que la institución que dirige está haciendo ‘mucho’ en cuanto a las investigaciones sobre la trama de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht - a cargo de varias obras de infraestructura millonarias - y a exfuncionarios de Panamá.

Para Porcell, el Ministerio Público trabaja en dos áreas respecto al caso Odebrecht. El primero es atendiendo las asistencias judiciales de otros países y el segundo las investigaciones que realizan las Fiscalías Anticorrupción, de las cuales aseguró que tendrán elementos importantes en muy poco tiempo.

“Que el Ministerio Público no esté al ritmo que muchos quisieran, no significa que no estemos investigando”, aseguró Porcell en respuesta a los comentarios negativos sobre la institución.

Respecto al viaje de altos funcionarios de la Procuraduría de la Nación a los Estados Unidos, este martes 27 de diciembre, la procuradora Porcell manifestó que hay una relación cordial y de respeto con la nación norteña y que este viaje ya estaba en planes antes de que saliera a relucir información desde el coloso del norte respecto al escándalo Odebrecht.

Kenia Porcell también aseguró que en enero de 2017 se darán rotaciones en distintas Fiscalías Superiores y además, se quejó de la falta de presupuesto y tecnología en la institución que dirige, pero que, según ella, cuenta con personal que se esfuerza y responde a la sociedad panameña.

Vea la entrevista completa en el video que acompaña la nota.