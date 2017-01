Niegan seis fianzas de excarcelación en caso de la Caja de Ahorros

Mediante resolución del 13 de enero de este año, el Segundo Tribunal confirmó los fallos previos que había dictado el Juzgado Décimotercero Penal en los meses de octubre y noviembre del año pasado, en los que negó fianzas de excarcelación a Riccardo Francolini, Rodrigo Arosemena, Tobías Garrido, Jairzon Hurtado, Jayson Pastor y Manuel Morales.

Los dos préstamos que otorgó la Caja de Ahorros (CA) a la empresa HPC Contratas P&V S.A., sumaron 30 millones de dólares para iniciar la construcción del Centro de Convenciones de Amador, y fueron aprobados el 11 de diciembre de 2012.

De ese dinero, la HPC Contratas P&V utilizó 9 millones de dólares para hacer pagos a las empresa Summer Venture Inc., Ilkeston Asociates Inc y Langton International Holding LTD, las cuales no tenían injerencia en el proyecto.

Francolini, que se mantiene bajo detención preventiva, era el presidente de la junta directiva de la CA; Pastor era el gerente de la CA; Arosemana fue subgerente de la CA; Garrido era gerente de gerente de HPC Contratas P&V; Hurtado ejerció de contralor de HPC Contratas P&V; y Morales fue presidente de HPC Contratas P&V.

El fallo señala que el delito investigado tiene una alta penalidad, por lo que ello puede influir para que los seis acusados intenten evadir el proceso penal. La decisión tuvo la ponencia de la magistrada María de Lourdes Estrada.

La Fiscalía Primera Anticorrupción concluyó la investigación el 30 de noviembre pasado y solicitó el llamamiento a juicio de 16 personas y el sobreseimiento provisional para otros seis acusados.

HPC Contratas P&V se adjudicó la construcción del Centro de Convenciones de Amador por un monto total de 193 millones de balboas.