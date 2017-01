Participación de implicados en caso Odebrecht aún no está clara

La abogada de Riccardo Francolini, Marcela Araúz, señaló que "hay cero vinculaciones" de su representado y que todavía no ha podido tener acceso completo al expediente del caso Odebrecht.

Francolini es parte de la lista de personas investigadas por la Fiscalía Especial Anticorrupción en este caso.

Araúz señaló que aún no tienen copia del expediente que consta, al momento, de 40 tomos. "Ya hemos reiterado nuevamente, a través de otro escrito, nuestra solicitud", acotó.

La solicitud de la defensa de Francolini fue realizada "con la finalidad de poder conocer, con fundamento, cuáles son las razones por las que el Ministerio Público" lo ha llamado al proceso.

"Una vez contemos con esos elementos, él podrá venir a presentar sus descargos cómo debe ser", agregó.

Además, Araúz reiteró que "hay cero vinculaciones" de éste y la sociedad anónima Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A. "Llamaron a la junta directiva de la sociedad y al señor Francolini por ser accionista minoritario", manifestó.

Francolini es acusado, junto a 15 personas, en el caso de supuesto peculado en la Caja de Ahorros (CA), por la aprobación de un préstamo millonario a HPC Contratas para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, que terminaron en otras cuentas que no tenían nada que ver con la obra.

'No hay ningún señalamiento en concreto'

El abogado de Mario Martinelli, Javier Quintero, también se apersonó este martes al edificio Avesa para verificar "si había alguna diligencia nueva" en el expediente del caso Odebrecht, en la que se requiera a su representado.

Quintero puntualizó que contra Martinelli "no hay ningún señalamiento en concreto".

"Nosotros hemos seguido vigilantes del expediente. Sin embargo, no advertimos que se haya presentado ningún elemento que sugiera vinculación del señor Martinelli con un acto delictivo", expresó.

El abogado de Mario Martinelli dijo que el carácter de la imputación tiene que ver, exclusivamente, con su pertenencia en calidad de directivo a una sociedad anónima (Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A.).

"No hay ningún vínculo entre dinero y esa sociedad que permita traer al proceso a Mario Martinelli. No obstante, hay libertad de la fiscalía en conducir sus investigaciones", sentenció.

El hermano del expresidente Ricardo Martinelli culminó la semana pasada su proceso de indagatoria por las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht.

“Yo he respondido a todas las preguntas que me hicieron. No tengo ninguna medida cautelar y estoy a disposición de la fiscalía para cuando quieran que vuelva a declarar”, señaló Martinelli.