La complicada trama de Odebrecht

Todo apunta a la Ley 4 de Colaboración Eficaz, que para el excontralor de la República, Alvin Weeden, es una legislación que ata de manos a la Procuraduría, al sólo permitir rebajas de penas.

"Aquí, a toda carrera, hicimos una ley de delación premiada y no sé con qué intención no se dio exoneración total. No sé si en la época que esa ley se discutía alguien en Panamá ya sabía que la delación premiada tenía que ser total y no con rebaja de penas", manifestó Weeden a TVN Noticias.

Odebrecht confesó haber pagado sobornos en Panamá, fueron $59 millones de dólares en cuatro años. Otra barrera que surge para lograr dar con los cómplices radica en la Contraloría.

El Ministerio Público (MP) ha dicho abiertamente que los recientes informes del contralor Federico Humbert no han sido satisfactorios.

¿Puede Panamá usar las delaciones de Odebrecht en Brasil? ¿Puede Panamá usar las delaciones de Odebrecht en Brasil?

"Los famosos acuerdos de Brasilia los sabía el Ministerio Público (MP) de antes. ¿Cómo es posible que se nos ocultó?", dijo el abogado Ernesto Cedeño. "Y sabemos ayer, a días del 1 de junio, que hay la posibilidad que ni siquiera vamos a saber quiénes son los corruptos panameños que se beneficiaron de Odebrecht. Eso no puede ser".

Esta trama se complica aún más con las confesiones de Fernando Migliaccio, director de la Oficina de Sobornos de Odebrecht. Él apunta directamente a un bloqueo de información que tiene su génesis en el Órgano Ejecutivo.

Ramón Ricardo Arias, de Transparencia Internacional - Capítulo Panamá, señala que parece "existiera una resistencia" a llegar hasta el fondo de la investigación. "Esta resistencia pareciera aumentarse cada vez que salen nombres de personas allegadas al gobierno actual", comentó Arias a TVN Noticias.

En medio de todo este escándalo y de la incertidumbre de obtener las confesiones de Brasil, el MP llama a indagatoria a José Domingo Arias, figura clave para saber si Odebrecht efectivamente canalizó sus sobornos por medio de donativos a campañas electorales.