Estado de salud del exdictador Noriega sigue igual

Su abogado, Ezra Ángel, compartió que el exdictador ya no se encuentra en un coma inducido, sino en un estado de sedación profunda.

"La condición sigue estando crítica. Los médicos lo califican de crítica e inestable. No ha tenido nuevo sangrado (…) Los médicos hablan de sedación y no un coma inducido. Sigue sedado, no está despierto. El tiempo por el cual se postergara esto, depende de la evolución y de los galenos", destacó el jurista.

Manuel Antonio Noriega, quien se encuentra recluido en la sala de cuidados intensivos de este centro hospitalario, sufrió una hemorragia luego de una cirugía que se le realizó el pasado 7 de marzo, para extirparle un tumor cerebral benigno.

Los familiares y el equipo legal de Manuel Antonio Noriega son los únicos encargados de brindar detalles de su evolución, por lo que hasta el momento no hay nuevos informes.

Con información de Yohany Guevara.