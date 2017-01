Crítican a la procuradora Kenia Porcell por acuerdo con Odebrecht

“Pago de $59 millones sin intereses. No doy nombre de los coimeados y sigo contratando con el Estado. ¿Esto qué es?”, se preguntó el abogado Ernesto Cedeño.

En las redes sociales han considerado que el anuncio de Porcell como un “chiste” y otros como un “paso” en la investigación contra Odebrecht, en la cual la empresa ha prometido cooperar.

@ContraloriaPma@PGN_PANAMA no hay nombres, no hay auditos d sobrecostos d obras. 59MM no van a calmar las cosas. Cuando vemos acción d uds? — Carlos F. Ríos (@CarlosRios1019) 12 de enero de 2017

Señora Procuradora, lo primero que queremos de Odebrecht son los nombres de los que recibieron coimas. — Magaly Castillo (@magcastill) 12 de enero de 2017

Empezamos el año con otro circo #CasoOdebrecht y la procuradora Kenia Porcell haciendo el ridículo. — Vicente Martin H. (@Vicentico2611) 12 de enero de 2017

Desde la Asamblea hay cierto grado de respaldo y de escepticismo.

“Debe haber personas detenidas (…) no puede ser que alguien cometa un ilícito y evada enfrentar la justicia”, dijo el diputado panameñista Antonio Domínguez.

Para él, es importante cerrar las válvulas de escape para que los implicados en el escándalo de coimas salgan ilícitos. Y no sólo los de la compañía: “esa plata tuvo que haber quedado dividida en Panamá”.

En tanto, la diputada Ana Matilde Gómez reconoce que “todo el mundo está ávido de que se concreten cosas contundentes” con este caso, por lo que consideró relevante que la justicia avance en ese sentido.

“Que (Odebrecht) no dé lo coimeado, desde Martín Torrijos hasta el gobierno de Varela: no me van a decir que todas las bellezas que estaba haciendo Odebrecht con el gobierno de Martinelli sólo las sabía Martinelli”, se inquirió.

Gómez respaldó, de todos modos, a la procuradora, al no revelar nombres antes de tiempo. “Si lo hace qué va a pasar: al día siguiente todos se van a ir del país”.