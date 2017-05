Con la muerte de Noriega se cierra un ciclo con muchas dudas: Balbina Herrera

Balbina señaló que hace falta un documento que recopile la historia real que se vivió en el país, porque sus protagonistas están desapareciendo.

“Cuando hablamos de heridas abiertas, hay un proceso integral que tenemos que revisar. Muchos hemos tenido que cargar culpas y quienes estuvieron de forma directa o indirecta pasan agachados”, acotó.

A juicio de la exalcaldesa del distrito de San Miguelito durante la era militar, para poder sanar algunas heridas, es necesario que en Panamá se de una “reconciliación”.

Balbina reconoció que durante la dictadura de Noriega, fue una de las alcaldesas más jóvenes en San Miguelito con 28 años, al tiempo que negó haber sido elegida por ser la “candidata de los militares”.

Yo no era la candidata de los militares (..) Nunca formé parte de los Batallones de la Dignidad, pero yo asumo mi responsabilidad como alcaldesa del distrito de San Miguelito." Balbina Herrera, dirigente del PRD

Herrera reconoce que haber sido alcaldesa durante el régimen de Noriega, le ha pesado en sus aspiraciones políticas.

“En algunas actividades les he dicho a las hijas del exgeneral Noriega que he pagado una culpa que no es mía, y pido disculpas a quienes pudimos hacerle daño y a quien no”, expresó Herrera.

La dirigente perredista aseveró, que “mucha gente hizo su fortuna con los militares e hicieron negocios; sin embargo han pasado agachados”.

“Hay cosas que no debieron ocurrir jamás. Tú no puedes cambiar la historia y hay que escribirla como ocurrió”, desde los puntos de vista de cada generación.

Finalmente, al ser comparada la historia con el presente, Balbina considera que “se van a seguir cometiendo errores porque no se ha hecho un alto y no se han hecho reconciliaciones”.

“Nunca escuché que Noriega denunció a nadie y asumió su papel y aguantó lo suyo solo, no se acogió a ninguna delación premiada. Para cerrar las heridas tenemos que hacer un alto nos guste o no y reflexionar con los familiares que quedan antes y después de la invasión”, concluyó.