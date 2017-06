La verdad oculta de la muerte del padre Gallego y su relación con Noriega

Edilma Gallego decidió dejar su natal Colombia para enfrentar una ardua batalla en la búsqueda de esclarecer los hechos que llevaron a que su hermano, Héctor Gallego, quien fundó la Cooperativa La Esperanza del Campesino, fuera privado de su libertad, torturado y asesinado la noche del 9 de junio de 1971, en Santa Fe de Veraguas, por los militares de la entonces Guardia Nacional.

Tras 46 años de su muerte, su hermana contó a TVN-2.com que ahora podrá descansar en paz, luego de sostener dos conversaciones con el exgeneral, Manuel Antonio Noriega, quien murió el pasado 29 de mayo, y antes de partir le reveló algunos detalles trascendentales.

“ Fueron revelaciones difíciles pero era lo que yo quería saber. Me dijo [Noriega] que la orden había venido del Estado mayor, porque habían presiones y que Héctor se había metido con la familia del general [Omar Torrijos], pero que la orden no era matarlo, sino deportarlo fuera del país y no dejarlo volver a entrar”, relató.

Pero si la orden no era asesinar al padre Gallego ¿qué fue lo que pasó? Ante este cuestionamiento, Edilma manifestó que todo se dio porque una feligrés en Santa Fe de Veraguas llamada “Juana” lo fue a buscar desesperada porque había sido amenazada con destruírsele su casa.

“Lo que pasó es que Héctor defendió el rancho de la señora Juana que le querían quitar, y sino una retroexcavadora le iba a tumbar su ranchito (…), hicieron un cerco según testimonios de los que conocieron a Héctor y así no se la pudieron derribar. Esto llevo a que este hombre (Esaud Ruíz, quien ya murió) se llenara de ira contra Héctor” a tal punto de asesinarlo.

¿Cómo murió el padre Gallego?

La forma en cómo murió el padre Gallego fue realmente impactante para esta mujer y su familia.

Murió molido a golpes, uno de los golpes en la costilla hizo que se zafara y le perforara un pulmón, luego lo cogió a palazos en la cabeza hasta destrozarle el cráneo. Cuando Héctor llegó a Panamá estaba en muy malas condiciones, luego el general Torrijos le buscó asistencia médica y el médico dijo que no había nada que hacer que estaba muy grave”.

Edilma señala que los intereses económicos de la familia del exgeneral Torrijos, estuvieron por encima de quienes con sacrificio resguardaban sus tierras.

“El exgeneral [Noriega] no se eximió de culpa porque la orden fue del Estado Mayor y la tomamos todo por las presiones que tenía el exgeneral Torrijos por su familia, porque los intereses estaban siendo afectados por el movimiento de la iglesia”, puntualizó.

Según le contó el exgeneral Noriega durante esa conversación que sostuvieron, el padre Gallego había sido un hombre muy fuerte, porque a pesar de haber sido torturado llegó vivo a Panamá, por lo que al preguntarle sí lo habían enterrado vivo, Noriega le respondió que “no”, “murió como un soldado en la batalla, pero siempre hay uno que da el tiro de gracia”, aseveró.

Restos de Gallego

Es allí donde surge la pregunta ¿qué ha pasado con los restos del padre Gallego? Edilma aseguró que su hermano fue enterrado en Tocumen, al este de la provincia de Panamá, pero no se ha hecho justicia para esclarecer su muerte con la realización de las pruebas de ADN a su osamenta.

“Lamentablemente aquí no se ha hecho justicia, siempre están poniendo problemas para que no se investigue, hemos querido traer peritos idóneos para que hagan las pruebas de ADN. Primero dijeron que no había dinero, entonces la iglesia consiguió una donación para traer a esos peritos idóneos, y ahora resulta que dicen que si van a hacer las pruebas de ADN en Panamá y nosotros no creemos en lo que nos vayan a decir, ya no hay credibilidad”, enfatizó.

Investigaciones

Edilma, considera que la única forma de poder reconocer los restos de su hermano es trayendo a peritos desde el extranjero como se hizo en el caso del exdirigente Heliodoro Portugal. “Yo he pasado por cuatro gobiernos y todos dicen que van a hacer justicia, y no lo hacen”.

“Héctor fue un hombre de paz, que lo único que hizo fue luchar por la dignidad de los campesinos y esto es lo que conocí en Panamá, y no lo que los mentirosos han querido decir que era un sacerdote comunista, guerrillero, que quería traer la guerrilla a Panamá, y yo no veo ningún campesino haciendo cosas fuera de la ley”, expresó.

Finalmente, Edilma apela a la conciencia de quienes guardan relación con el asesinato de su hermano.

“Yo hago un llamado a la conciencia de los que saben, que liberen su conciencia y salven a su familia de la maldición generacional”, solicitó.