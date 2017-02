Le cortan la luz a oficinas de la Lotería en San Miguelito y Los Pueblos

Los vendedores de chances y billetes se llevaron tremenda sorpresa la mañana de este viernes 17 de febrero, cuando se disponían a hacer entregar de las devoluciones y se encontraron con que no había energía eléctrica en las oficinas de la Lotería Nacional de San Miguelito y Los Pueblos.

De acuerdo a información suministrada por funcionarios de la Lotería Nacional a TVN Noticias, en ambas instalaciones de la institución, la empresa de distribución eléctrica procedió a hacer el corte de energía correspondiente, debido a pagos atrasados.

Los funcionarios explicaron que todo se debió a problemas burocráticos a la hora de la emisión del cheque para pagar el compromiso con la empresa que presta el servicio.

A las oficinas de la Lotería en San Miguelito también llegaron unidades de la Policía Nacional con el objetivo de dar mayor seguridad a la institución, ya que muchos billeteros estaban con el dinero de las ventas del día que no habían podido entregar.

Se conoció también que en la sede de San Miguelito, no se pudo poner en operación la planta eléctrica, debido a que no está funcionando por un daño que aún no ha sido reparado.