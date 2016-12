El paso por los corredores es gratis este 23 y 24 de diciembre

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que para poder transitar por los corredores, aunque sea gratuito el peaje, los automóviles deben contar con la calcomanía del Panapass.

Este viernes 23 y sábado 24 de diciembre los corredores serán libres del pago de peaje. pic.twitter.com/n1OjDOLFwR — ENA Corredores (@ENACorredoresPA) 21 de diciembre de 2016

Es decir que si el conductor de un vehículo no se ha afiliado al sistema, no podrá utilizar los corredores, aunque durante estos dos días no se les cobre el paso.

El tránsito por los corredores es exclusivo para vehículos con sticker, aún en los días libres del pago de peaje. pic.twitter.com/1UZMqfrHT3 — ENA Corredores (@ENACorredoresPA) 21 de diciembre de 2016

De acuerdo con ENA, semanalmente más de 2 millones de conductores utilizan los corredores capitalinos, los cuales a través de la autorización de la Resolución N.°192-16 se verán beneficiados con el “paso libre” durante las fechas mencionadas.