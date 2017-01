Juncá: ‘no tengo mucho que declarar… no soy pudiente’

Juncá aseguró que en el “transcurso de los días veré los temas pendientes uno a uno”, y rechazó profundizar su opinión sobre el paquete de reformas electorales, aunque dijo no tener “una visión fatalista como que peligra el proceso” electoral por el retraso de la Asamblea en discutir el tema.

Aunque diputados oficialistas como Adolfo Valderrama le recomendaron rechazar un pago de $21,600 de la Asamblea por vacaciones, Juncá dice que no lo recibirá y que ese dinero podría utilizarse para pagar el tiempo de trabajo que debía prestar al Legislativo.

Además por su vinculación con los diputados y la duda sobre su independiencia frente a un ente que resuelve temas electorales, Juncá ha sido cuestionado porque la Asamblea le concedió una licencia para estudiar un doctorado en ciencias políticas a cambio de servir después por dos años al Legislativo.

Ahora, el magistrado espera que la Asamblea prorratee el tiempo que después de la licencia trabajó para ese órgano y decida. Juncá asegura que esperará lo que diga la Procuraduría de la Administración sobre el tema.

“Debía cumplir con un servicio al Estado que estoy haciendo”, dijo Juncá, con la idea de que como la Asamblea Nacional fue que lo nombró al TE, entonces su trabajo en esa entidad podría ser tomado en cuenta en la deuda que tiene con el Estado.

Al margen de esa discusión, Juncá se mostró complacido con sus nuevas funciones. “Esta mañana me paré, me miré al espejo y me dije: voy a mi trabajo”.

Una de sus próximas acciones será presentar su declaración de bienes patrimoniales, aunque dijo no tener mucho en su haber. “Verán no mucho… no soy pudiente realmente, así que no hay mucho que declarar”.