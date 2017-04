Katleen Levy explica lo sucedido con el video 'Más plástica que nunca'

Levy explicó a TVN-2.com, que Jacky es su amiga y le pidió que hiciera un video promocionado su fiesta de cumpleaños cuyo tema es “Más plástica que nunca”.

Diputada Katleen Levy invita a fiesta de presentadora de TV Diputada Katleen Levy invita a fiesta de presentadora de TV

La promoción de esta celebración generó diversos comentarios en redes sociales sobre todo por la investidura del cargo que ostenta Levy como diputada.

Ante esto, la diputada por el partido Panameñista señaló, que “si mi figura sirve para apoyar a otra persona no me quita nada, no lo hago en mi hora laboral, soy diputada pero también tengo una vida personal”.

A juicio de Levy, siempre que sale en redes sociales se forma un revuelo porque es una de las “pocas políticas que tiene tantos seguidores y que está metida en las redes sociales las cuales maneja de manera personal”, mientras que las personas están acostumbradas a ver “político tradicionales que no saben usar las redes sociales”.

Soy polémica, me gustan las redes sociales, siempre estoy activa en mi circuito y la farándula panameña, y la gente no está acostumbrada a una política como yo”, aseguró Levy a TVN-2.com.

“La gente tiene que acostumbrarse a que el político no es el que está en la cima, que no se puede tocar o que te asombras cuando lo ves en cualquier lugar, soy como cualquier panameño, solo que tengo funciones diferentes y mi trabajo es ser diputada, pero no me quita hacer lo que me plazca”, puntualizó.

TVN-2.com contactó a Jacky Guzmán, quien es presentadora en el programa Suelta el Wichi y manifestó que la idea de la fiesta y el tema surgió porque “se apega a mi personalidad y a la forma en la que siempre he querido verme por el tema de las cirugías plásticas, y luego sale decirme chica plástica y sale todo el revuelo del tema de la fiesta” por una supuesta operación que será regalada durante el festejo.

En cuanto a su relación con la diputada Levy, Jacky relató que es su amiga y le dio un apoyo para su fiesta.

A Katleen Levy la aprecio mucho, es una diputada muy querida a quien admiro y me dio un apoyo a mi fiesta. (…) Me envío un video siendo una persona tan seguida por muchas personas por su forma diferente de hacer las cosas y por no seguir los parámetros que estamos acostumbrados, no debe ser señalada por eso”, acotó.

Código de ética en la Asamblea

Los ciudadanos cuestionan ¿Qué sucede con el Código de Ética de la Asamblea Nacional? al ser uno de los órganos del Estado más importantes en el país.

En diversas ocasiones, el actuar de los llamados “padres de la patria” ha generado polémica a lo interno del pleno legislativo y fuera de la estructura.

En este caso, la diputada Levy, ha estado en el ojo de la crítica ciudadana en diversas ocasiones por videos donde ha salido con ropa de dormir, bailando en centros de diversión nocturna, etc.

Para el abogado, Ernesto Cedeño, el problema de estos videos va más allá de lo moral, el problema radica en que la diputada Levy “no está a la altura del cargo que ostenta y si se suman estos videos y otros actos que involucran hasta proselitismo, verá que tiene que madurar”.

Yo creo que esto puede ser cosa propia de la juventud, pero la investidura del cargo no lo ha asimilado, comportarse y vestirse como un diputado y me parece que tiene el rol confundido”, concluyó Cedeño.

Las redes sociales tienen un gran alcance en la población, por lo que al consultar si en la Asamblea Nacional existe dentro del Código de Ética algún artículo que regule el manejo de los diputados en sus redes sociales o a nivel personal, se puede ver que hay un vacío en esta materia.

El artículo 28 de la Resolución N°112 del 29 de julio de 2002, que establece el Código de Ética del Servidor Público del Órgano Legislativo establece normativas en cuanto a la parte moral:

Sin embargo, no existe una regla en firme que permita establecer la diferencia entre la vida privada y el manejo en el cargo de quienes son electos por voto popular.