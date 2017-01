Los camarones legislativos y los 'paviolos' podrían desaparecer de la Asamblea

La iniciativa, que presentará la próxima semana el diputado Rubén De León, busca poner a tono con otros congresos latinoamericanos a la Asamblea Nacional en cuanto a transparencia y rendición de cuentas y participación ciudadana.

Entre los cambios está limitar las licencias del diputado para ausentarse de la Asamblea, pese a habilitar a sus suplentes.

“El diputado tendría que justificar su ausencia, si no la Junta Directiva estará facultada para hacer el descuento”, explica el diputado De León.

Sobre los camarones legislativos, jugada cuestionada que hacen los diputados de introducir en el tercer debate un artículo que reforma otras leyes, y que nada tiene que ver con el proyecto en discusión.

“Sería trasladar textualmente un fallo de la Corte que aborda sobre los textos extraños en proyectos de ley”, agrega De León.

La función del diputado suplente también está en el radar. Ha sido cuestionada por cierto diputados principales, quienes piden eliminarlos.

“No sé si constitucionalmente se puedan eliminar. Pero por lo mínimo si usted no trabaja, no ocupa curul, entonces no cobra”, reclama el diputado Juan Carlos Arango.

El proyecto regularía otros temas como el conflicto de intereses, y aumentaría de cuatro a seis las horas de sesiones en el pleno. La iniciativa legislativa será presentada la próxima semana ante el Pleno.