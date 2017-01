Erasmo Pinilla se despide del Tribunal Electoral con un mensaje crítico

“Nuestro democracia procesal con su voraz sistema presidencialista es un peligro que se cierne sobre una nación que aún busca y urge su rumbo”, dijo Pinilla.

El magistrado saliente alabó que “al fin” la Asamblea Nacional nombrase a su sucesor –dejó el cargo cuatro días después de lo que debía-, aunque reconoció que “cuando el juego es la democracia está la duda del reemplazo”.

El hasta hace poco panameñista y exasesor legislativo Alfredo Juncá fue electo anoche, tras una alianza entre el Partido Panameñista y Cambio Democrático (CD), como el sucesor de Pinilla.

CD apoyó la propuesta oficialista como venganza contra Pinilla por haber obligado a once diputados electos a ir a una segunda elección por uso indebido de recursos públicos para su campaña.

Algunas voces advierten que el rol de Juncá como asesor de diputados de las bancadas de la Asamblea ponen en conflicto los casos en los que él tenga que decidir sobre ellos.

Pinilla ha pasado por alto este tema para alabar su rol y el del TE en las elecciones de 2014. Habló del expresidente Ricardo Martinelli sin mencionarle.

“No me referiré a las perogrulladas de siempre, hablando del deber cumplido, etc., etc. Los panameños no olvidan las enseñanzas y las valentías de las elecciones pasadas, la manera como los magistrados y todos los servidores del Tribunal, nos atrincheramos contra el usurpador, y de qué modo fue puesto en su lugar el día de las elecciones y resaltado en el discurso de toma de posesión del nuevo gobierno”, dijo.

Para Pinilla, “quienes piensan que nada cambió y que pueden seguir embaucando a los electores no han sabido leer lo que claramente dijo el pueblo en las pasadas elecciones”.