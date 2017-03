Por segunda ocasión llevan al cepo a una autoridad en la comarca Ngäbe Buglé

Fuimos a mediar y que se liberara a Nemesio, pero bajo presión y amenaza, se nos obligó a firmar que se anulara la concesión para que no fueran penalmente investigados y tuvimos que firmarlo porque temía por mi seguridad. Muchos me han llamado y me han dicho menos mal que te fuiste a tiempo porque te iban a agarrar, no sé lo que ese señor [Francisco Miranda] está pretendiendo hacer con sus acciones”, dijo el viceministro de Asuntos Indígenas, Feliciano Jiménez.