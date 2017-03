Comunidad en la comarca Ngäbe Buglé se opone a construcción de potabilizadora

Los indígenas afirman que no han sido consultados adecuadamente para esta obra, además que desconocen los detalles técnicos y los impactos que tendría sobre el río y los recursos naturales la obra.

Para los indígenas, las primeras proyecciones del proyecto les permite analizar que se trata no de una planta potabilizadora, sino de un disfrazado proyecto hidroeléctrico, de allí el rechazo.

La mayoría de la población no está de acuerdo con el proyecto, porque no lo conocen y porque las autoridades no lo han querido explicar, dijo Vicente Cuevas, uno de los voceros de los manifestantes.

Los indígenas aseguraron que no van a permitir el traslado de equipos y maquinarias a la zona, hasta que la obra no sea suspendida y los promotores se reunan con ellos para analizar y ver su viabilidad.

Con información de Demetrio Ábrego