Empresaria chiricana denuncia que intentaron raptar a su hijo

Las imágenes de las cámaras de seguridad de los locales vecinos a su comercio, captaron como este hombre desconocido llegó a la tienda, ingresa y saca al niño, agarrándolo de las manos.

El hecho se dio en el área comercial de la ciudad de David, Chiriquí.

La madre reaccionó rápido al notar que el niño no estaba, y lo pudo recuperar justo cuando el hombre ingresó a otro de los locales ubicado a unos 50 metros del suyo.

"Allí observamos como entra con el niño, agarrado de las manos y lo lleva a donde hay golosinas, como para seguir seduciéndolo para que no gritara ni nos extrañara”, dijo la madre del menor.

Méndez encaró al sujeto, que se dio a la fuga y posteriormente fue capturado por la Policía ciclista.

No obstante, cuando llegó al Ministerio Público a interponer la denuncia no se la quisieron admitir, asegurando que no había delito.

La empresaria considera que el hecho fue una "tentativa de secuestro", porque el hombre sustraje al menor de su local y se lo llevó con engaños.

"Todo esto lo vemos en el video, que el agente fiscal del Ministerio Público adujo no significaba había delito", resaltó.

Funcionarios de la “Oficina de la Defensoría de las Víctimas”, en donde ella fue a recibir consejo, les dijeron que si habría un delito.

"Por eso vamos a presentarnos nuevamente al Ministerio Público este lunes, a presentar una querella penal, porque deseamos saber cuál era la intención de estas personas para con mi hijo”, sustentó.