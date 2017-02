Escuela en una comunidad de Coclé permanece sin baños sanitarios

Cansados y decepcionados se sienten los residentes, padres de familia y estudiantes de la comunidad de La Honda, en La Pintada, en la provincia de Coclé, ya que la escuela del área no tiene baños.

“Yo me gradué allí de sexto grado y es la misma escuela, sin pintar y los servicios iguales”, dijo Cristina Salazar, residente en La Honda.

Este es el mismo sentir de muchas personas que viven en el área y envían sus hijos a dicha escuela.

Según los quejosos, desde hace más de 30 años tienen las mismas letrinas y afirman que están “cansados de las promesas” y de que las autoridades no los escuchen.

“No hay representante, no hay legislador, no hay presidente, no hay nada”, recalcó Salazar.

La molestia surge porque no se ha dado respuesta, aun cuando el programa del Gobierno es “Cero Letrinas”.

Piden a las autoridades una pronta solución a este problema.