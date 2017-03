Familia chiricana en zozobra por desaparición de adolescente de 16 años

La madre de esta adolescente de 16 años aseguró que no duerme ni come tranquila, porque no sabe nada de su hija desde hace ocho días.

“La quiero mucho y necesito darle un abrazo”, dijo Adelaida de Espinosa, madre de la joven desaparecida.

Florentino Espinosa, padre de la adolescente, señaló que esperan que las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público actúen con energía para lograr su ubicación.

"Han sucedido tantas cosas en esta provincia que estamos con mucho miedo por ella", dijo el padre.

La menor salió el sábado 25 de marzo desde las ocho de la mañana de su casa en Divalá de Alanje, hacia la ciudad de David, para comprar algunos vestidos que debería utilizar en sus prácticas de hotelería, como estudiante de esta carrera en el Colegio de Divalá.

“Le di 100 balboas y ella también había recién cobrado la beca estudiantil y con ese dinero salió el sábado para David”, dijo a punto del llanto su padre.

También cuestionó que la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Divalá, no actuaran de inmediato en las acciones de búsqueda de la menor.

Adelaida Espinosa, hermana de la joven, solicitó a las autoridades incrementar los operativos de búsqueda.

"No queremos que nuestra hermana esté en peligro y que se actúe con mucha demora", afirmó.