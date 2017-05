Familiares de víctimas de accidente acuático en Coclé piden más información

Familiares de las tres víctimas del choque de lanchas en Puerto Gago de Penonomé, provincia de Coclé, registrado el pasado sábado 15 de abril viven en incertidumbre, al señalar que el Ministerio Público (MP) no les da respuesta sobre la investigación en este caso.

Relacionados Exigen castigo para responsables por accidente acuático en Coclé

Una madre e hija fallecieron por los severos golpes tras este accidente. Mientras que un menor de 16 años quedó gravemente herido, y luego de 31 días este muere en la ciudad capital.

La familia de estas víctimas pide que se investigue y sancione a los responsables.

"De ningún lado, no hay respuesta. He ido varias veces al Ministerio Público para que me den una respuesta", comentó Eduard Ricord, esposo y padre de las víctimas.

El MP aún no se ha pronunciado por este caso. En el momento del hecho, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dio a conocer que esta actividad no tenía permisos y que se estaba consumiendo licor.

Sin embargo, la familia indica que la persona que manejaba la lancha y chocó a las victimas, está en libertad.