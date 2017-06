Indígenas Ngäbe Buglé protestaron exigiendo la construcción de una carretera

Los manifestantes piden que se haga la carretera desde desde Cerro Cacicón a Llano Tebujo y de Cerro Sombrero Guayabal.

Desde las 6 de la mañana procedieron a cerrar la vía Panamericana, exigiendo la presencia del ministro de Obras Públicas o del Presidente Juan Carlos Varela, que a inicios del 2016 les habían prometido la edificación de los 15 kilómetros de vía.

“Esta carretera va a ayudar a más de 5 mil personas de unas cinco comunidades en la comarca, además de ser muy importante para que los estudiantes de unas cinco escuelas y un colegio puedan llegar en mejores condiciones a sus aulas de clases”, dijo Daniel Prado, vocero de los manifestantes.

Agentes de la Policía Nacional, en vano intentaban persuadir a los manifestantes para que abrieran la carretera Interamericana, y evitar con ello los kilómetros de autos varados en ambos sentidos de la carretera.

“Nosotros no tenemos la culpa de que las autoridades del gobierno no cumplan sus palabras o que no tengan la capacidad de llegar a conversar de forma oportuna con la población, sólo queremos que no perjudiquen a terceros y que abran la vía”, expresaba uno de los conductores varados.

Tras varias horas de conversación vía telefónica con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de una empresa que edifica obras, los manifestantes despejar la vía con el compromiso de este martes hacer un recorrido de inspección y el próximo miércoles reunirse con las autoridades de Gobierno en Tolé.