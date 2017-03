Escuelas en Penonomé no tendrán clases este lunes por falta de agua potable

Aunque el daño en la toma de agua se ha reparado en un 85%, aún no se restablece el servicio en toda la población, por lo que el Meduca indicó que es más conveniente la suspensión de clases en aquellos planteles donde no ha llegado el agua en Penonomé, por lo que cada director debe evaluar si hay o no suspensión.

Explicó que hay planteles en donde se les ha comunicado que hay agua, por lo que estos continúan su jornada, no así otros en donde desde el sábado no llega el agua potable.