Trabajadores del Idaan protestan contra proyecto que reformaría la entidad

Los funcionarios, que realizaron una cadena humana, se oponen a una posible privatización.

La vocera de los trabajadores, Mercedes Cigarruista, señaló a TVN Noticias que buscan llamar la atención del Órgano Ejecutivo para que se siente con ellos y la ciudadanía, a "buscar una solución a la problemática" de la entidad.

"Somos conscientes que no estamos dando un buen servicio, pero no por responsabilidad de los trabajadores o de la administración, sino porque no tenemos los recursos, ni el material necesario para dar un buen servicio a la ciudadanía", agregó Cigarruista.

Se informó que el próximo 3 de junio se llevará a cabo una marcha en la ciudad capital, donde estarán participando trabajadores de todo el país.

Con información de Eduardo Javier Vega.