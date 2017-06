Psicólogos panameños exigen aumento salarial a la administración Varela

Tras una extensa reunión, las autoridades del MEF prometieron firmar el decreto 214 que establece escalas salariales para éste grupo de profesionales. Los psicólogos aseguran que desde hace un año se les prometieron las mejoras, pero las autoridades han incumplido.

“Esperemos que el ministro tenga la voluntad de firmar el acuerdo y que los pagos empiecen a girar en cada institución”, declaró Jonathan González, secretario de la Asociación Panameña de Psicólogos.

Este grupo se ha reunido anteriormente con las autoridades, pero no han sido escuchados. Advierten que hasta que el decreto no se firme, no cesarán las medidas de presión.

“Es una falta de respeto que no se cumpla el acuerdo. Nos esforzamos, estudiamos 5 años, nos especializamos. No es justo que se nos niegue el aumento por el que hemos luchado casi 3 años”, afirmó la psicóloga chiricana Edileydis Rivera.

Actualmente, muchos de estos psicólogos laboran en diferentes entidades públicas con salarios de 700 y 800 dólares. Con la nueva escala salarial deberían ganar de 1,200 dólares hasta 2,700 dólares, según su respectiva categoría.