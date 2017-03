Temen que Asamblea no haga 'transformaciones' en materia de reformas electorales

Relacionados Pleno de la Asamblea Nacional aprueba cuarto bloque de Reformas Electorales

El quinto grupo de las reformas, incluye los temas del financiamiento público y privado, campaña y propaganda electoral, prescripción electoral, voto adelantado, género, limitaciones a los servidores en materia electoral, fuero penal electoral y la doble instancia.

Maribel Jaén, de la Comisión de justicia y Paz dijo en Noticias AM que este es un tema que se ha estado discutiendo por muchos años con los partidos políticos, el Tribunal Electoral y la sociedad civil.

“Es complejo, por supuesto” recalcó Jaén.

“En el corazón de una reforma electoral, un tema clave es el financiamiento político, en este caso el público y privado y el sistema electoral”, dijo Jaén.

Además, manifestó que el proyecto de reforma tiene como propósito que los resultados fueran más transparentes, permitieran mayor equidad en las reglas y participación de los partidos y ciudadanos.

“Entramos a un proceso muy complejo porque nos encontramos una Asamblea Nacional con partidos muy desacreditados, un Órgano con una percepción de la ciudadanía que no está en su mejor momento y con poca capacidad para articular agendas desde dentro de los partidos políticos y las alianzas, falta de liderazgo y denuncias de corrupción”, sostuvo.

A juicio de Jaén, en el tema del dinero y sobre todo cuando no está controlado es muy sabido que terminan en procesos de corrupción.

“Los pasos que se han dado hasta la fecha no avizoran que vaya haber transformaciones, yo creo que va haber cambios con reglas que no van a ser las transformaciones que el Estado requiere y que de no hacerlas vamos a entrar a un proceso de profundidad de la crisis política y desgaste”, sentenció Jaén.

Incluso, indicó que después de esta situación no va a quedar otra alternativa, si no es trasladando de un nuevo diseño político electoral a otro.

“Creo que lamentablemente no lo vamos a poder realizar con la Asamblea y los partidos políticos en estos momentos, creo que va a tener que ser la ciudadanía organizada y comprometida con el tema para hacer las transformaciones que requiere el país”, añadió.