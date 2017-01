¿Cuánto peligro representa Trump para Panamá, Latinoamérica y el propio EEUU?

La asunción del magnate Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no cambiará las relaciones políticas ni comerciales de ese país con Panamá, estimaron este domingo diversos analistas.

Aún cuando han considerado que la personalidad e ideología de Trump podrían generar ruido en potencias como Rusia o China, expertos aseguraron en el programa Radar de TVN Noticias que “no se vislumbran cambios” con países como el nuestro.

El vicecanciller Luis Miguel Hincapié sostuvo que aunque “es muy temprano para decir algo” sobre el rumbo que tomará la política exterior estadounidense en la era de Trump, “hay una amplia cooperación en muchos temas, sobre todo en seguridad” entre EEUU y Panamá.

“Eso se va a mantener en perfectas condiciones”, insistió Hincapié justo antes de asegurar que el presidente Juan Carlos Varela fue uno de los primeros presidentes de Latinoamérica con los que Trump conversó una vez ganó la presidencia.

Samuel Urrutia, expresidente de la Cámara Americana de Comercio en Panamá, dijo que si bien el discurso de Trump “sonó bien a los votantes” no podrá cambiar del todo las tendencias mundiales.

“EEUU propició la paz ante los países y que cada vez más se abrieran fronteras. Eso crea mejores oportunidades (…) no sé qué tan fácil le será subir tarifas o aranceles y cerrar fronteras (…) va a tener que convencer al Congreso de que con el fin de acuerdos como el Nafta no se perderán trabajos”, agregó.

Urrutia cree, además, que Trump no tiene todo el sartén por el mango, como intentó mostrarlo poco antes de jurar el cargo, cuando logró que Ford y General Motors recularan de invertir en multimillonarias plantas de autos en México para ampliar las que tienen en Estados Unidos.

“¿Qué pasa si Japón le dice a Toyota: cierra tu fábrica en EEUU, o Alemania le dice lo mismo a Volkswagen?”, se preguntó.

Pero el sociólogo Marco Gandásegui plantea no dejar las cosas por supuestas. “Trump tiene una característica que es única en la historia de EEUU: es una persona que no depende de la línea del partido Republicano ni el Demócrata, y por ende la gente no sabe qué es lo que está poniendo sobre la mesa. Él ha estado desarrollando sobre la marcha su programa”, sostiene.

Eso, a juicio del analista Nils Castro, pone a los grupos tradicionales de poder en cierta desventaja. “Después de confirmada su elección Trump ha mantenido sus posturas (de campaña) y da pensar que de veras va a intentarlo. Que el establishment se deje y hasta dónde, está por saberse. EEUU tiene un sistema político bastante fracturado”, dice.

Los conflictos domésticos se extenderán a la prensa, pronostica el periodista panameño Luis Botello, del Centro Internacional de Periodistas con sede en Washington.

“Se espera una relación áspera”, resumió. ¿Por qué? Los medios están ávidos de saber cómo actuarán los ministros del gabinete de Trump, acusados de tener conflictos de intereses.

“Los medios se están preparando muy fuerte. EEUU tiene instituciones muy fuertes y la prensa está entre ellos. Va a ser una muy conflictiva relación”, agregó.

La semana pasada hubo una reunión en la Casa Blanca en la que el gobierno les advirtió de la posibilidad de trasladar a los periodistas del ala este del palacio, donde suelen estar las cámaras de televisión 24 horas al día y los periodistas se mueven a sus anchas. “La cobertura de la Casa Blanca las administran los propios periodistas”.

Ante la amenaza, “más de 50 organizaciones de periodistas han acordado trabajar juntos, no contra la administración Trump, sino para hacer una cobertura más profunda”.

Fuera de los medios, ¿qué otro tema preocupa de la asunción de Trump?: Latinoamérica.

¿Desde qué prisma mirará el nuevo inquilino de la Casa Blanca el tema de Venezuela y el de Cuba?

Según Gandásegui, la lógica en simple: “van a hacer buenos negocios, pero se darán con martillos en la cabeza. Siempre que haya negocios para EEUU en Venezuela, estarán en paz. Hay que recordar que los países no tienen amigos, sino intereses”.