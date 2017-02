Representantes de Colón amenazan con seguir protestando en vías del ferrocarril

Los representantes de la provincia de Colón manifestaron que seguirán protestando sobre las líneas del ferrocarril, luego que la Cámara Marítima de Panamá enviara un comunicado donde se opone a la medida y hace un llamado a los concejales y alcaldes para que solucionen cualquier diferencia de otra manera, a fin de no generar pérdidas en la provincia.

Jairo Bolota Salazar, representante del Barrio Norte de Colón dijo que no serán los 14 representantes de la ciudad, sino que intentarán que sean los 40 representantes de la provincia los que se sumen a la protesta.

“El ferrocarril no aporta nada a la ciudad, ellos mandan un comunicado donde dicen que generan empleos y usted puede contar cuántos empleados trabajan en el ferrocarril y no aportan a la ciudad de Colón”, dijo el representante.

En varias ocasiones el Consejo Municipal de Colón ha dicho que hay varias empresas que no pagan impuestos, lo que ha dado al traste con la economía de la provincia, porque no se pueden cobrar impuestos y no hay fondos, lo que afecta el desarrollo de esta región del país.

En tanto, la Cámara Marítima de Panamá pide que no se obstaculice la normal operación del ferrocarril, “parte vital del Canal seco que Panamá ofrece al mundo”.

Con información de Rolando Espinoza.