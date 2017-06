La opinión del presidente Varela y el embajador Feeley sobre la situación de Martinelli

El mandatario, fue abordado por varios medios a su salida este martes 20 de junio, del encuentro con los empresarios en Washington D.C., Estados Unidos, donde cumple una gira de trabajo por el país norteamericano.

Sin embargo, no hubo novedad, el mandatario dio la misma respuesta de siempre.

“Esos son temas del sistema judicial, yo soy el presidente del Órgano Ejecutivo y respeto mucho los temas judiciales, que deben ser respondidos por el sistema de justicia”, destacó el mandatario.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá John Feeley, quien también participa en la gira de Varela en Washington, dijo que la política no está inmiscuida en los casos que lleva la justicia en su país.

Esto último, para quienes hablan de la coincidencia del viaje de Varela con la fecha de la audiencia a Martinelli.

“Como siempre he dicho, yo no voy a comentar sobre los méritos del caso pero lo que sí puedo decir es que la justicia en Estados Unidos y la colaboración con otros países soberanos, bajo figuras estrictas y jurídicas, como el proceso de extradición funciona, tiene su propio ritmo y no es un ritmo que obedece a un ciclo político”, sentenció.

Feeley sostuvo que no tiene nada que ver la detención con la fecha de la visita de Varela.

“Simplemente, hay separación de poderes, lo respetamos los dos pueblos. El señor Martinelli tiene que enfrentar la justicia y tiene su cita en la audiencia”, indicó el diplomático.