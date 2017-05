Cáncer bucal cobra la vida del 50% de los pacientes diagnosticados, según expertos

Odontólogos llaman la atención sobre el cáncer bucal. TVN Noticias les consultó cuáles son los factores de riesgo y cómo realizar un autoexamen.

“Puede ser una placa blanca que no se desprende, sobre todo bajo la lengua, o puede ser una placa roja que no se desprende. Generalmente son lesiones que no cicatrizan”, explicó el odontólogo Rodolfo Epifanio.

Este tipo de cáncer se manifiesta con un cambio dentro de la boca, una herida, una úlcera o un abultamiento que no sana o cicatriza. Puede estar en la boca, los labios, la lengua, las mejillas o las encías.

“El paciente también debe mirarse los tejidos blandos dentro de la cavidad bucal, principalmente lengua y el fondo de los cachetes, por dentro de los labios. De esta forma pueden detectar cambios en la coloración de los tejidos”, recomendó la doctora Itza Ríos.

Los factores de riesgo de esta enfermedad son: fumar o mascar tabaco, las bebidas alcohólicas, el virus de papiloma humano, la mala higiene bucal y las enfermedades de las encías. También se deben tomar en cuenta las prácticas sexuales que permiten la transmisión del virus de papiloma humano en la boca.

“La campaña de promoción tiene que estar dirigida a la modificación de prácticas sexuales en la población”, afirmó Ríos.

El doctor Epifanio también señaló que el 50% de los pacientes diagnosticados mueren en un período de 5 años a causa de la enfermedad.

Según el registro nacional de cáncer, a nivel nacional se reportan unos 5 casos de cáncer bucal, pero la mitad de ellos se detectan en estado muy avanzado.