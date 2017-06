‘No hay cama para tanta gente’ en el Complejo Hospitalario de la CSS

Un hacinamiento de pacientes, falta de camas, insumos y medicamentos, son los reclamos constantes de quienes con dolor no solo enfrentan su enfermedad sino las carencias de una institución que debería ser una solución a sus problemas de salud.

Durante el recorrido realizado por la periodista, Castalia Pascual, una de las tantas pacientes que sufre en carne viva la crítica situación en el complejo hospitalario expresó: “hay muchos pacientes, no se cabe, da miedo y lástima. Uno viene aquí a buscar la muerte”.

Ante esta realidad, el director de la CSS reconoció que “evacuar este sistema no será muy fácil”, ya que reciben 150 pacientes diariamente y mínimo 40 personas requieren hospitalización.

¿Cuál es la solución?

Según Martiz, la solución a corto plazo está en realizar un censo real para ver las condiciones de los hospitales y evacuar a la gente que no amerita estar hospitalizada.

Esa evacuación les tomará de 3 a 4 meses hasta tener los insumos que sean necesarios.

“Sin lugar a duda aquí ya no hay espacio y lo que nos queda es que los pacientes que pueden ser trasladados a las unidades ejecutoras, hay que trasladarlos y a los que necesitan operaciones realizárselas”, manifestó el director de la CSS.

Martiz está preocupado por el corto tiempo que tiene para lograr grandes transformaciones, mientras admite que si no resuelven estos problemas a tiempo, “habrá una implosión social porque los que están arriba no pueden mandar y los que estaban abajo no pueden subir y esto va a colapsar”.

Política vs CSS

El director de la CSS aseguró que tiene una buena relación con el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Dulcidio de la Guardia y con el contralor de la República Federico Humbert, quienes también están preocupados por la situación que enfrenta esta institución de salud pública, pero están “acorralados por el sistema”.

“Yo no tengo problemas con el ministro del MEF, ni el contralor, el problema es que tenemos una estructura burocrática y esto limita por lo que marca la ley”, apuntó.

Ahora bien, Martiz asegura que no es “político” y va a exigirles a los 30 mil funcionarios que laboran en la CSS “que hagan su trabajo.”

El jefe de la CSS relató que hay “muchos nombramientos producto de presiones por recomendaciones políticas y va generando este caos laboral”, el cual se puede percibir en la falta de especialistas y personal que realmente se requiere en la entidad.

“La política partidista es incompatible con la política de salud y es un mensaje que todos tienen que entender, porque tarde o temprano la presión no va contra mi persona, sino contra ese político que tiene que estar resolviendo situaciones de familiares o amigos”, concluyó Martiz.

Fortalecer las unidades ejecutoras de la CSS con insumos, medicamentos y personal capacitado, será parte de los retos y promesas del nuevo director de esta entidad.